SON DAKİKA: Çekmeköy'de Bay Kemal'e yardım tepkisi: İBB yardımlarda bizi ayırıyor

İstanbul Çekmeköy Nişantepe Mahallesi ziyaretini "işte yoksulluğun resmi" diyerek basınla paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, vatandaşların ziyaret sırasında "yardımlarda bizi ayırıyorsunuz" dediği görüntüler ortaya çıktı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin konuşmaları yarıda keserek, genel başkanlarını vatandaşların yanından aldığı görüldü.
YARDIMLARI BELİRLİ İNSANLAR ALIYOR
Görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun etrafını saran kadınlardan birinin "Çekmeköy Belediyesi'nden alıyoruz ama diğer gelen kartlar bizim evlerden ayrılıyor, kesinlikle ayrılıyor. Belirli insanlar alıyor. Allah razı olsun kaymakamımızdan da memnunuz, alıyoruz" diyerek İBB'nin yardımlarda kendilerine ayrımcılık yaptığını söylediği görülüyor.