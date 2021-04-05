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    • 05.04.2021 15:01
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    SON DAKİKA: Çekmeköy'de Bay Kemal'e yardım tepkisi: İBB yardımlarda bizi ayırıyor

    Son dakika haberi! ziyaretini "işte yoksulluğun resmi" diyerek basınla paylaşan ’na, vatandaşların ziyaret sırasında “yardımlarda bizi ayırıyorsunuz” dediği görüntüler ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun ekibinin konuşmaları yarıda keserek, genel başkanlarını vatandaşların yanından aldığı görüldü.

    İHA


    İstanbul Çekmeköy Nişantepe Mahallesi ziyaretini "işte yoksulluğun resmi" diyerek basınla paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, vatandaşların ziyaret sırasında "yardımlarda bizi ayırıyorsunuz" dediği görüntüler ortaya çıktı.


    Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin konuşmaları yarıda keserek, genel başkanlarını vatandaşların yanından aldığı görüldü.


    YARDIMLARI BELİRLİ İNSANLAR ALIYOR
    Görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun etrafını saran kadınlardan birinin "Çekmeköy Belediyesi'nden alıyoruz ama diğer gelen kartlar bizim evlerden ayrılıyor, kesinlikle ayrılıyor. Belirli insanlar alıyor. Allah razı olsun kaymakamımızdan da memnunuz, alıyoruz" diyerek İBB'nin yardımlarda kendilerine ayrımcılık yaptığını söylediği görülüyor.


        Bir diğer mahalle sakini, "vermiyorlar, ayırıveriyorlar" derken, başka bir kadın da, "Gittiğimiz zaman biz arabalarla gönderdik, depoya gönderdik oradan alın diyorlar. Ama biz hiçbir şey göremiyoruz; ne kumanya ne başka bir şey. Mesela ayakkabı, mont geliyor çoluğumuzun çocuğumuzun eline ulaşmıyor" diyor.


        Bu konuşmaların üzerine ekibinin araya girmesiyle Kılıçdaroğlu, kadınların yanından ayrılıyor.

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