Ayasofya İmamı kimdir? Mehmet Boynukalın kimdir, kaç yaşında, nereli?

Mehmet Boynukalın kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayasofya İmamı kimdir? Mehmet Boynukalın'ın kim olduğu sık sık sorgulanıyor. Boynukalın yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Boynukalın, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'nın baş imamı olarak atandı. İmam olarak görev yaparken akademisyenlik görevini de eş zamanlı olarak yürütüyor.
MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?
Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 24 Temmuz 2020 günü kılınan Cuma namazı ile yeniden ibadete açılan Ayasofya Camiine Diyanet İşleri Başkanlığınca baş imam olarak atanmıştı. 1971 yılında dünyaya geldi. 2021 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.
Mehmet Boynukalın hıfzını ve kıraat ilmi tahsilini, Dülgerzade Camisi İmam Hatibi merhum Rizeli Kurra Hafız İbrahim Gündoğar Hocaefendi'de tamamladı.
Lisan eğitimini 1992 yılında Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi'nde tamamladı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı. 1999 yılında 'Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar' başlıklı teziyle İslam hukuku üzerine doktora yaptı.
Mehmet Boynukalın, 2000-2001 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen tefsir projesinde uzman olarak çalıştı. İmam Maturidi'nin meşhur tefsiri 'Te'vilatu'l-Kuran' adlı eserin ilmi neşir projesinde yer alan Mehmet Boynukalın, 2001-2006 yılları arasında İngiltere'de bilimsel araştırmalar yaptı.