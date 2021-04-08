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    • 08.04.2021 11:57
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    KK Eş Genel Başkanı 'dan ittifak ortaklarına gözdağı

    Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan KK'nın Eş Genel Başkanı , "Demokrasi ittifakını genişleterek, ülkeyi bu karanlıktan kurtaracağız." dedi. Buldan'ın bu sözleri ittifakın diğer ortakları Kılıçdaroğlu ve Akşener'e bir gözdağı olarak yorumlandı. HDP'li geçtiğimiz günlerde "HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak kurulabilir" sözleri ile yeni ittifakın ilk sinyalini vermişti.

    Buldan'dan ittifak ortaklarına gözdağı
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    Eş Genel Başkanı , "Demokrasi ittifakını genişleterek, ülkeyi bu karanlıktan kurtaracağız." dedi.

    CHP ve İP'in ortağı Buldan, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, HDP'nin güçlü demokrasi, gerçek adalet ve özgür yaşamın kurucu gücü olduğunu söyledi.

    Buldan "İnancımızı ve umudumuzu yitirmedikçe bizi alt edecek hiçbir güç yoktur. Başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye halklarını bir 100 yıl daha karanlığa mahkum etmeyeceğiz, buna asla izin vermeyeceğiz. Tarihsel olarak var olan, sistemin içinden gelen devletçi iki egemen bloka karşı üçüncü yol siyasetini büyüteceğiz. Demokrasi ittifakını genişleterek ülkeyi bu karanlıktan kurtaracağız." sözleriyle yeni bir ittifakın sinyalini vererek CHP ve İP gibi ittifak ortaklarına göz dağı verdi.

    HDP'li geçtiğimiz günlerde "HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak kurulabilir" sözleri ile gündeme gelmişti.

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    Haberler Güncel HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan ittifak ortaklarına gözdağı