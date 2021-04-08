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    • 08.04.2021 10:30
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    oylama linki: Oy verme sayfası: ...

    Sorusu sabah saatlerinden itibaren aratılmaya başlandı. tarafından düzenlenen “Dünya Turnuvası” adlı online fotoğraf yarışması için oylama devam ediyor. 8 Mart tarihinde 'ndan çekilmiş 32 fotoğraf arasından yarı finale kalan , 2016 yılında astronot tarafından çekilmişti. Finaldeki bir diğer resim ise 2012 yılında astronot tarafından çekilen Amerika üzerindeki yıldız hareketleri oldu. 12 Nisan tarihinde oylama bitiyor ve sonuçlar o gün içerisinde açıklanacak. Peki, oy nasıl verilir? İşte !

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    NASA Van Gölü oylama linki: Nasa Van Gölü oy nasıl verilir? Oy verme sayfası: Tournament Earth...

    Nasa Van Gölü oy nasıl verilir?. NASA tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" adlı online fotoğraf yarışması için oylama devam ediyor. 8 Mart tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş 32 fotoğraf arasından yarı finale kalan Van Gölü, 2016 yılında astronot Kate Rubins tarafından çekilmişti. Finaldeki bir diğer resim ise 2012 yılında astronot Don Petit tarafından çekilen Amerika üzerindeki yıldız hareketleri oldu. 12 Nisan tarihinde oylama bitiyor ve sonuçlar o gün içerisinde açıklanacak. Peki, Nasa Van Gölü oy nasıl verilir? İşte NASA Van Gölü oylama linki!



    NASA aralarında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafının da yer aldığı 'Dünya Turnuvası' isimli online yarışma başlatmış, NASA'nın yarışmasında 32 fotoğraf oylamaya sunulmuştu. 8 Mart'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş 32 favori fotoğrafla başlayan yarışmanın finaline kalan Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğraf ile Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların göründüğü fotoğraf finale kaldı.

    NASA VAN GÖLÜ OY NASIL VERİLİR?

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlemiş olduğu "Dünya Turnuvası" adındaki online fotoğraf yarışması devam etmektedir. 2016 yılında çekilen Van Gülü fotoğrafı, 2012'de astronot Don Petit tarafından çekilen Amerika üzerindeki yıldız hareketleri fotoğrafı ile 32 fotoğraf arasından sıyrılarak yarı finale kaldı. 12 Nisan tarihinde sona erecek oylamadan sonra kazanan fotoğraf açıklanacak.

        NASA VAN GÖLÜ OYLAMA LİNKİ

        Çekilen fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı göl olduğu bilgisine de yer verildi. Van Gölü fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı eledi ve yarı finalde oyların yüzde 94'ünü aldı. Söz konusu fotoğraf yarışmasında Van Gölü'ne oy vermek isteyen kullanıcılar aşağıdaki linkten oy kullanabilir.

        https://earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth : Bu linki kopyalayıp yeni sekme üzerinden açarak oylama yapabilirsiniz...

        2012 YILINDA ASTRONOT DON PETİT TARAFINDAN ÇEKİLEN AMERİKA ÜZERİNDEKİ YILDIZ HAREKETLERİ:

        VAN GÖLÜ FOTOĞRAFI:
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