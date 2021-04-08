NASA Van Gölü oylama linki: Nasa Van Gölü oy nasıl verilir? Oy verme sayfası: Tournament Earth...

Nasa Van Gölü oy nasıl verilir?. NASA tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" adlı online fotoğraf yarışması için oylama devam ediyor. 8 Mart tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş 32 fotoğraf arasından yarı finale kalan Van Gölü, 2016 yılında astronot Kate Rubins tarafından çekilmişti. Finaldeki bir diğer resim ise 2012 yılında astronot Don Petit tarafından çekilen Amerika üzerindeki yıldız hareketleri oldu. 12 Nisan tarihinde oylama bitiyor ve sonuçlar o gün içerisinde açıklanacak. Peki, Nasa Van Gölü oy nasıl verilir? İşte NASA Van Gölü oylama linki!