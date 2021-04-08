NASA Van Gölü oylama linki: Nasa Van Gölü oy nasıl verilir? Oy verme sayfası: Tournament Earth...

Nasa Van Gölü oy nasıl verilir?. NASA tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" adlı online fotoğraf yarışması için oylama devam ediyor. 8 Mart tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş 32 fotoğraf arasından yarı finale kalan Van Gölü, 2016 yılında astronot Kate Rubins tarafından çekilmişti. Finaldeki bir diğer resim ise 2012 yılında astronot Don Petit tarafından çekilen Amerika üzerindeki yıldız hareketleri oldu. 12 Nisan tarihinde oylama bitiyor ve sonuçlar o gün içerisinde açıklanacak. Peki, Nasa Van Gölü oy nasıl verilir? İşte NASA Van Gölü oylama linki!
NASA aralarında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafının da yer aldığı 'Dünya Turnuvası' isimli online yarışma başlatmış, NASA'nın yarışmasında 32 fotoğraf oylamaya sunulmuştu. 8 Mart'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş 32 favori fotoğrafla başlayan yarışmanın finaline kalan Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğraf ile Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların göründüğü fotoğraf finale kaldı.
NASA VAN GÖLÜ OY NASIL VERİLİR?
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlemiş olduğu "Dünya Turnuvası" adındaki online fotoğraf yarışması devam etmektedir. 2016 yılında çekilen Van Gülü fotoğrafı, 2012'de astronot Don Petit tarafından çekilen Amerika üzerindeki yıldız hareketleri fotoğrafı ile 32 fotoğraf arasından sıyrılarak yarı finale kaldı. 12 Nisan tarihinde sona erecek oylamadan sonra kazanan fotoğraf açıklanacak.