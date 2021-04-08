Milliyet'te yer alan habere göre, Hayat Eve Sığar uygulaması gibi oluşturduğumuz veri seti de sürekli yenileniyor. Buna göre İstanbul'daki kırmızı ve sarı alan yoğunluğu son bir haftada yüzde 25.7 arttı. Örneğin vaka artışı olan bir ilçenin, vaka artışı olmayan bir ilçeye yarattığı risk de yüzde 7.5 oranında artmış durumda.