Kovid-19 salgınında üçüncü kez Türkiye'nin Vuhan'ı haline gelen megakent İstanbul'daki tablo her geçen gün kötüye giderken, ilçe ve mahalle bazlı vaka artış oranları da özel bir algoritma ile ortaya çıkartıldı.
İstanbul Aile Hekimleri Derneği Bilim Komisyonu üyeleri, "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulamasındaki renk skalasını, piksel bazlı olarak özel bir algoritma ile sayısal veriye dökerek, kent genelindeki 4700 aile hekimindeki verilerle bir araya getirdi. Doğruluk payının yüzde 99 olarak saptandığı verilere göre İstanbul'daki kırmızı ve sarı alan yoğunluğu son bir haftada yüzde 25.7 arttı.
İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, hem elde edilen verileri hem de İstanbul'un Kovid-19 karnesi için şunları söyledi: