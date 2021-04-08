Koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alma noktasında karar mekanizması olan Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün bir araya gelecek. Bakanlık tarafından açıklanan renk kodu haritasında az riskli illerden bir çocuğunun çok riskli hale gelmesiyle birlikte yeni önlemler de gündeme geldi.
TAM KAPANMA NETLEŞECEK
Bugün bir araya gelecek Bilim Kurulu'nun da gündeminde de, Ramazan ayı boyunca tam kapanma durumunun netleştirilmesi bekleniyor.
Bilim Kurulu'nun olası bir tam kapanma kararı için gözler, toplantıda yapılacak değerlendirmelere çevrildi.
"AMACIMIZ, ÜLKEYİ RAMAZAN AYINDA DİNLENDİREREK BAYRAM SONRASINA HAZIRLAMAK"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Ramazan ayındaki kısıtlamalara yönelik yaptığı açıklamada, "Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Salgın tedbirinden etkilenen yeme-içme sektöründekiler başta olmak üzere çözüm üretmeye çalışıyor, bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak istiyoruz.'' ifadelerine yer vermişti.