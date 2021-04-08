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    Nasa’nın favorisi: Finaldeyiz!

    , 20 yılı aşkın sürede nda görev yapan astronotların çektiği dünya fotoğrafından oluşan yarışmada, birçok fotoğrafı eleyen 'nün uzaydan çekilen görseli finaldeki yerini aldı. Yarı finalinde Castellanus bulut kulesine karşı oyların yüzde 94'ünü alarak finale yükselme başarısı gösteren Van Gölü fotoğrafı, final için de iddiasını sürdürüyor.

    Finaldeyiz!

    , 20 yılı aşkın sürede nda görev yapan astronotların çektiği dünya fotoğrafından oluşan yarışmada, birçok fotoğrafı eleyen 'nün uzaydan çekilen görseli finaldeki yerini aldı. Yarı finalinde Castellanus bulut kulesine karşı oyların yüzde 94'ünü alarak finale yükselme başarısı gösteren Van Gölü fotoğrafı, final için de iddiasını sürdürüyor.

    Yarışmanın final bölümünde birlik kategorisindeki uzun pozlama tekniğiyle çekilen sındaki "Hareket halindeki yıldızlar" fotoğrafıyla yarışacak olan Van Gölü favori. Astronot 'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü'nün uzaydan göründüğü fotoğrafla ilgili ayrıca dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de verildi.

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    Haberler Yaşam Van Gölü Nasa’nın favorisi: Finaldeyiz!