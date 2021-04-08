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    • 08.04.2021 11:34
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    SON DAKİKA: MSB açıkladı: 1'i FETÖ 1'i DEAŞ mensubu toplam 9 şüpheli 'a kaçarken yakalandı

    Son dakika haberine göre, MSB, "Ülkemizden ve istan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1'i FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu toplam 9 kişi yakalandı." açıklamasında bulundu.

    Milli Savunma Bakanlığı, "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1'i FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu toplam 9 kişi yakalandı." açıklamasında bulundu.



    MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 9 şahıs yakalandı. Yakalananlardan birinin DEAŞ üyesi birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: MSB açıkladı: 1'i FETÖ 1'i DEAŞ mensubu toplam 9 şüpheli Yunan'a kaçarken yakalandı