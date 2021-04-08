Mahmutbey Yönünden Kağıthane ve Çağlayan'a Ulaşım: M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden mekik metro seferlerimiz ile M7 Kağıthane ve Çağlayan istasyonlarına ulaşabilirsiniz.

Kağıthane ve Çağlayan Bölgesinden Mahmutbey Yönüne Ulaşım: M7 Kağıthane ve Çağlayan metro istasyonlarından 13 dakika aralıklarla hizmet veren mekik metro seferlerimiz ile gidebileceğiniz M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden M7 Mahmutbey-Nurtepe seferlerimiz ile Mahmutbey yönüne seyahat edebilirsiniz.

Metrobüs'e Ulaşım: M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden mekik metro seferlerimiz ile M7 Çağlayan istasyonunda inerek, buradan kısa bir yürüyüş ile (500 m.) metrobüs Çağlayan durağına ulaşabilirsiniz.

M7 Kağıthane istasyonundan 13 dakika aralıklarla hizmet veren mekik metro seferlerimizi kullanıp M7 Çağlayan istasyonunda inerek buradan kısa bir yürüyüş ile (500 m.) metrobüs Çağlayan durağına ulaşabilirsiniz.

M7 Nurtepe istasyonu 3 numaralı çıkıştan hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile Mecidiyeköy'e geçerek buradan kısa bir yürüyüş ile (500 m.) metrobüs Mecidiyeköy durağına ulaşabilirsiniz.