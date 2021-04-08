Metro İstanbul tarafından aktarılan bilgilere göre Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici bir süreliğine kapalı olacak. Bu noktada vatandaşlar, "Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak? Mecidiyeköy metro istasyonu alternatif güzergahlar nelerdir?" Sorularına yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
MECİDİYEKÖY- MAHMUTBEY METRO HATTI NEDEN KAPALI?
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldı.
MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO HATTI MECİDİYEKÖY İSTASYONU NE ZAMAN AÇILACAK?
Metro İstanbul'un Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici bir süre işletmeye kapatılmıştır. Çalışma tamamlandığında sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden duyurulacaktır." bilgisi yer aldı. Metro istasyonunun ne zaman açılacağı ile ilgili bir bilgi paylaşılmazken, bu süre içerisinde seferlerin Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz, Nurtepe-Çağlayan arasında ise 13 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde yapılacağı bildirildi.
MECİDİYEKÖY METRO İSTASYONU ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Metro İstanbul tarafından duyurulan alternatif güzergahlar şu şekildedir:
Mecidiyeköy Yönünden Mahmutbey Yönüne Ulaşım: Mecidiyeköy metro istasyonu 1 numaralı çıkıştan (Cevahir çıkışı) hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile M7 Nurtepe istasyonuna ulaşabilir ve bu istasyondan M7 hattına aktarma yapabilirsiniz.
Mahmutbey Yönünden Mecidiyeköy Yönüne Ulaşım: M7 Nurtepe istasyonu 3 numaralı çıkıştan hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile Mecidiyeköy'e ulaşabilirsiniz.