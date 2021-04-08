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    • 08.04.2021 11:03
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    Mecidiyeköy- metro hattı ne zaman açılır? M7 hattı neden kapatıldı? Mecidiyeköy-Mahmutbey alternatif güzergahlar!

    Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. tarafından aktarılan bilgilere göre Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici bir süreliğine kapalı olacak. Bu noktada vatandaşlar, "Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak? alternatif güzergahlar nelerdir?" Sorularına yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman açılıyor?

    Metro İstanbul tarafından aktarılan bilgilere göre Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici bir süreliğine kapalı olacak. Bu noktada vatandaşlar, "Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak? Mecidiyeköy metro istasyonu alternatif güzergahlar nelerdir?" Sorularına yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    MECİDİYEKÖY- MAHMUTBEY METRO HATTI NEDEN KAPALI?

    Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldı.

    MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO HATTI MECİDİYEKÖY İSTASYONU NE ZAMAN AÇILACAK?

    Metro İstanbul'un Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici bir süre işletmeye kapatılmıştır. Çalışma tamamlandığında sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden duyurulacaktır." bilgisi yer aldı. Metro istasyonunun ne zaman açılacağı ile ilgili bir bilgi paylaşılmazken, bu süre içerisinde seferlerin Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz, Nurtepe-Çağlayan arasında ise 13 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde yapılacağı bildirildi.

    MECİDİYEKÖY METRO İSTASYONU ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

    Metro İstanbul tarafından duyurulan alternatif güzergahlar şu şekildedir:

    Mecidiyeköy Yönünden Mahmutbey Yönüne Ulaşım: Mecidiyeköy metro istasyonu 1 numaralı çıkıştan (Cevahir çıkışı) hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile M7 Nurtepe istasyonuna ulaşabilir ve bu istasyondan M7 hattına aktarma yapabilirsiniz.

    Mahmutbey Yönünden Mecidiyeköy Yönüne Ulaşım: M7 Nurtepe istasyonu 3 numaralı çıkıştan hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile Mecidiyeköy'e ulaşabilirsiniz.

        Mahmutbey Yönünden Kağıthane ve Çağlayan'a Ulaşım: M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden mekik metro seferlerimiz ile M7 Kağıthane ve Çağlayan istasyonlarına ulaşabilirsiniz.

        Kağıthane ve Çağlayan Bölgesinden Mahmutbey Yönüne Ulaşım: M7 Kağıthane ve Çağlayan metro istasyonlarından 13 dakika aralıklarla hizmet veren mekik metro seferlerimiz ile gidebileceğiniz M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden M7 Mahmutbey-Nurtepe seferlerimiz ile Mahmutbey yönüne seyahat edebilirsiniz.

        Metrobüs'e Ulaşım: M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden mekik metro seferlerimiz ile M7 Çağlayan istasyonunda inerek, buradan kısa bir yürüyüş ile (500 m.) metrobüs Çağlayan durağına ulaşabilirsiniz.

        M7 Kağıthane istasyonundan 13 dakika aralıklarla hizmet veren mekik metro seferlerimizi kullanıp M7 Çağlayan istasyonunda inerek buradan kısa bir yürüyüş ile (500 m.) metrobüs Çağlayan durağına ulaşabilirsiniz.

        M7 Nurtepe istasyonu 3 numaralı çıkıştan hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile Mecidiyeköy'e geçerek buradan kısa bir yürüyüş ile (500 m.) metrobüs Mecidiyeköy durağına ulaşabilirsiniz.

        Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları, toplam 15 lokasyondan geçiyor. Duraklar şu şekilde;

        Mecidiyeköy

        Çağlayan

        Kağıthane

        Nurtepe

        Alibeyköy

        Çırçır Mahallesi

        Veysel Karani-Akşemsettin

        Yeşilpınar

        Kazım Karabekir

        Yenimahalle

        Karadeniz Mahallesi

        Tekstilkent-Giyimkent

        Oruç Reis

        Göztepe

        Mahmutbey
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        Haberler Güncel Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman açılır? M7 hattı neden kapatıldı? Mecidiyeköy-Mahmutbey alternatif güzergahlar!