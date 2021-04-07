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    Başkan , ’nin komisyon ve konsey başkanlarını kabul eti

    Başkan , Başkanı ve Komisyonu Başkanı 'i kabul etti. 2 saat 45 dakika süren görüşme sonrası Michel ile en 'ye sıcak mesajlar verdi.

    Başkan , Başkanı ve Komisyonu Başkanı 'i kabul etti. 2 saat 45 dakika süren görüşme sonrası Michel ile en 'ye sıcak mesajlar verdi.

    EKONOMİK işbirliği, göç ve halklar arasında bağları güçlendirmek için somut gündem sunmaya hazırız.
    'nin uygulanmasındaki zorlukları ele alarak güncelleştirmeye çalışacağız.


    SIĞINMACILAR için fon akışının devam etmesi taahhüdümüze bağlıyız.
    TÜRKİYE'YLE ilişkilerimize ivme katmak için geldik


    'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle pozitif ilişkiler AB'nin stratejik çıkarıdır.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB’nin komisyon ve konsey başkanlarını kabul eti