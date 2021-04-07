Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i kabul etti. 2 saat 45 dakika süren görüşme sonrası Michel ile Von Der Leyen Türkiye'ye sıcak mesajlar verdi.

EKONOMİK işbirliği, göç ve halklar arasında bağları güçlendirmek için somut gündem sunmaya hazırız.

GÜMRÜK Birliği'nin uygulanmasındaki zorlukları ele alarak güncelleştirmeye çalışacağız.



SIĞINMACILAR için fon akışının devam etmesi taahhüdümüze bağlıyız.

TÜRKİYE'YLE ilişkilerimize ivme katmak için geldik



DOĞU Akdeniz'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle pozitif ilişkiler AB'nin stratejik çıkarıdır.