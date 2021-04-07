YÜZBAŞI BURAK GEÇÇELEBİ ŞEHİT OLDU

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken, yapılan ilk incelemelerde uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Geççelebi şehit oldu. Kazanın ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.