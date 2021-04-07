Öğle saatlerinde Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağı eğitim yaptığı sırada düştü.
Askeri eğitim uçağının düşme anına ait görüntü
YÜZBAŞI BURAK GEÇÇELEBİ ŞEHİT OLDU
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken, yapılan ilk incelemelerde uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Geççelebi şehit oldu. Kazanın ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.
MSB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI
Açıklamada, "Eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızlarına ait 1xNF-5 uçağımız 14.15'de Konya'da düşmüştür" denilerek kaza nedeninin ise henüz bilinmediği aktarıldı.