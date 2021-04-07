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    • 07.04.2021 18:44
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    Pilot facianın önüne geçmiş! 'da askeri eğitim uçağının düşme anına ait görüntü ortaya çıktı

    3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan 'nin akrobasi ekibi ndaki NF-5 uçağı eğitim esnasında düştü. Uçağın pilotu Yüzbaşı şehit olurken, uçağın düştüğü ana ait görüntü ortaya çıktı.

    Askeri uçağın düşme anına ait görüntü ortaya çıktı

    Öğle saatlerinde Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağı eğitim yaptığı sırada düştü.

    Askeri eğitim uçağının düşme anına ait görüntü

    YÜZBAŞI BURAK GEÇÇELEBİ ŞEHİT OLDU
    Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken, yapılan ilk incelemelerde uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Geççelebi şehit oldu. Kazanın ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.



    MSB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI
    Açıklamada, "Eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızlarına ait 1xNF-5 uçağımız 14.15'de Konya'da düşmüştür" denilerek kaza nedeninin ise henüz bilinmediği aktarıldı.



        "BÜYÜK BİR TEESSÜRLE ÖĞRENDİM"
        Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kazanın hemen ardından bir açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim" ifadelerine yer verdi.



        KAZA ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
        Kazayla ilgili olarak geniş çaplı bir inceleme başlatılırken, kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.
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