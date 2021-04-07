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    • 07.04.2021 19:11
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    olacak mı? Ramazan'da tam kapanma var mı? Hafta içi yasak gelecek mi?

    Ramazan'da tam kapanma var mı? olacak mı? Koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanmasıyla birlikte tam kapanma iddiaları da güçlendi. Sosyal medyada 21 gün tam kapanma iddiaları sıkça konuşulmaya başlandı. Peki, Ramazan'da tam kapanma var mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    21 gün tam kapanma olacak mı? Ramazan'da tam kapanma var mı?

    21 gün tam kapanma olacak mı? Ramazan'da tam kapanma var mı? Ramazan ayında 21 günlük tam kapanma olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. Sosyal medyada tam kapanma olacağına dair iddialar sık sık gündeme geliyor. Vaka sayılarının 50 bine yaklaşması da bu ihtimalin konuşulmasına sebep oluyor.

    RAMAZAN'DA YASAK OLACAK MI?

    Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Koca; "Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, toplantıda önemli açıklamalar yaptı.

    Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle mücadeleden de bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir temeli olmayan finans hareketlerine karşı önlemlerimizi alıyoruz. Ülkemizi büyütmeye çalışıyoruz. Üretim tarafında çarklar dönüyor. Salgın tedbirinden etkilenen yeme-içme sektöründekiler başta olmak üzere çözüm üretmeye çalışıyor, bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak istiyoruz. Avrupa ülkelerinin hemen tamamı Türkiye'den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor." ifadelerine yer verdi.

        21 GÜN TAM KAPANMA OLACAK MI?

        Ramazan'da 21 gün tam kapanma olacağına ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde takvim.com.tr sayfalarından öğrenebileceksiniz.
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