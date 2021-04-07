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    • 07.04.2021 18:32
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    ! Sağlık Bakanlığı ölü vaka sayısı!

    vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı koronavirü tablosu gündemin merak edilen konularından birisi oluyor. Tablodaki vaka ve ölü sayıları yakından takip ediliyor. Peki 7 Nisan güncel korona tablosu vaka ölü sayısı kaç? İşte güncel !

    takvim.com.tr
    7 Nisan korona tablosu! Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu ölü vaka sayısı!

    Sağlık Bakanlığı korona tablosu 7 Nisan gününde de araştırılıyor. Korona tablosu ölü vaka sayısı 7 Nisan günü için açıklanıyor. Her gün açıklanan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosuna göre Türkiye'nin virüsle mücadelesindeki son durum belli oluyor. Vaka sayılarında artış yaşanması ve ülke genelinde yüksek risk seviyesine ulaşılmasının ardından 7 Nisan korona tablosu nasıl oldu?

    SAĞLIK BAKANLIĞI 7 NİSAN KORONA TABLOSU!

    Tablo henüz açıklanmadı. Vaka ve ölü sayısı açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    6 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU!

    Sağlık Bakanlığı, 6 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti.

    Ağır hasta 2 bin 477 oldu, 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi.

        TÜRKİYE KORONAVİRÜS MÜCADELESİNDE SON DURUM!

        Toplam test sayısı 39 milyon 811 bin 595'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601, vefat sayısı 32 bin 456, ağır hasta sayısı 2 bin 407 oldu.

        Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir mahallede, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki Gürağaç Mahallesi'nde, Tokat'ta merkeze bağlı bir köyde, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir köyde, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir köyde, Bartın'da bir köyde ve Adıyaman'da son 4 günde 259 evde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

        Öte yandan, Edirne'nin Keşan ilçesinde 129, Antalya'nın Alanya ilçesinde 75, Gaziantep'te 392, Konya'da 97, Trabzon'da 503, Muğla'da 66, Bursa'nın İnegöl ilçesinde 26, Malatya'da 27, Erzincan'da 25, Rize'de 109 kişiye, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.
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        Haberler Güncel 7 Nisan korona tablosu! Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu ölü vaka sayısı!