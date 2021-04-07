7 Nisan korona tablosu! Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu ölü vaka sayısı!

Sağlık Bakanlığı korona tablosu 7 Nisan gününde de araştırılıyor. Korona tablosu ölü vaka sayısı 7 Nisan günü için açıklanıyor. Her gün açıklanan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosuna göre Türkiye'nin virüsle mücadelesindeki son durum belli oluyor. Vaka sayılarında artış yaşanması ve ülke genelinde yüksek risk seviyesine ulaşılmasının ardından 7 Nisan korona tablosu nasıl oldu?
SAĞLIK BAKANLIĞI 7 NİSAN KORONA TABLOSU!
Tablo henüz açıklanmadı. Vaka ve ölü sayısı açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
6 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU!
Sağlık Bakanlığı, 6 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 2 bin 477 oldu, 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi.