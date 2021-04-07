YASAK AŞK SKANDALINI SAVUNDU

İddialar üzerine Başkan Sertaslan, basın toplantısı düzenledi. Konunun yargıda olduğunu belirten Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, "Gizlilik kararı var. Dolayısıyla ilk ve son konuşmam olacak bu konuşma ve ondan sonra da 'şeriatın kestiği parmak acımaz' deyip, yargının verdiği karar neticesinde de herkes payına düşeni yaşayacak. Konu olduğu gibi aksetseydi basına çok daha zor olurdu karşınıza çıkmak. Haber özgürlüğü yerine iş siyasetçiyi linç etme amacı taşıyınca iki kelime söylemek istedim. Kimseyi kandırmadım. Biri 49 diğeri 37 yaşında 2 yetişkinin karşılıklı yaptığı hatadır bu. Özel hayatının gizliliği üzerinden cümleler kurup, bunun arkasına da saklanmıyorum. Özür dilemem gereken tek kurum ailemdir. Allah'a her gün şükrediyorum. Çok uzun zamandır mücadele ettiğim bu mevzuda çocuklarım ve eşim beni yalnız bırakmadı. Böyle eşe sahip olduğum için Allah'a binlerce kez şükrediyorum. Konunun detayları mahkemede. Adaletin önünde her yanıyla konuşulacaktır. Oradan çıkan sonuç boynumuzun borcu olacaktır" diye konuştu.