AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. MEB son dakika AÖL sınav sonuçları merak edilen konuların başında geliyor. Binlerce öğrencinin giriş yaptığı Açık Lise AÖL sonuçları son dakika duyuruları yakından takip ediliyor.
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), internet sitesi üzerinden "Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem online (çevrim içi) Sınav Sonuçları Açıklanmıştır" açıklamasını yaptı.
Sonuçlar şu link üzerinden sorgulanabilecek;
Öğrenciler Cuma gününe kadar bir sonuç duyurusunun gelmesini beklese de konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
AÖL SONUÇLARI SORGULAMA 2021!
Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden görüntülenebilecek. Açıköğretim Lisesi sistemine kayıt olan öğrenciler, kendilerinden istenilen bilgileri girerek aldıkları notları öğrenebilecek.