Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.04.2021 20:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.04.2021 20:21
    ABONE OL

    AÖL sonuç sorgulama ekranı 2021! MEB son dakika açıklandı mı? Açıklama geldi...

    sorgulama ekranı sınava giren öğrenciler tarafından araştırılıyor. MEB son dakika merak edilen konulardan birisi oldu. Açık Lise AÖL sonuçları hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. AÖL sonuçları hakkında merak edilen bilgiler ve son açıklamalar haberimizde!

    takvim.com.tr
    AÖL sonuçları bu hafta açıklanır mı?

    AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. MEB son dakika AÖL sınav sonuçları merak edilen konuların başında geliyor. Binlerce öğrencinin giriş yaptığı Açık Lise AÖL sonuçları son dakika duyuruları yakından takip ediliyor.

    AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), internet sitesi üzerinden "Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem online (çevrim içi) Sınav Sonuçları Açıklanmıştır" açıklamasını yaptı.

    Sonuçlar şu link üzerinden sorgulanabilecek;

    AÖL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Öğrenciler Cuma gününe kadar bir sonuç duyurusunun gelmesini beklese de konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

    AÖL SONUÇLARI SORGULAMA 2021!

    Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden görüntülenebilecek. Açıköğretim Lisesi sistemine kayıt olan öğrenciler, kendilerinden istenilen bilgileri girerek aldıkları notları öğrenebilecek.

        AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

        Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

        Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

        AÖL SORU CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

        AÖL soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel AÖL sonuç sorgulama ekranı 2021! MEB son dakika AÖL sonuçları açıklandı mı? Açıklama geldi...