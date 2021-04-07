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    • 07.04.2021 22:06
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    Son dakika: Dışişleri Bakanlığından 'a çok sert tepki! Ahlaksızca Başkan Erdoğan'ı hedef almışlardı...

    Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklamada " Dışişleri Bakan Vekili çyotis’in bir televizyon kanalına verdiği mülakatta ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında dile getirdiği siyasi ve diplomatik teamüllere uygun olmayan ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınıyoruz." ifadelere yer verildi.

    Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a sert tepki!

    Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Vekili çyotis'in, ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ifadelerini kınadı.

    "AHLAK DIŞI İFADELERİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varviçyotis'in bir televizyon kanalına verdiği mülakatta ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında dile getirdiği siyasi ve diplomatik teamüllere uygun olmayan ahlak dışı ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin çabaları neticesinde başlatılan Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğun sürdürülmesi için yeni adımlar atmakta olduğumuz bir dönemde Yunan yetkililerin ülkemize yönelik kışkırtıcı ve gerginliği arttırıcı eylem ve söylemleri ısrarla devam ettirmelerini ve bu amaçla Dışişleri Bakan Vekili Varviçyotis'i öne sürmelerini kasıtlı buluyoruz" ifadeleri yer aldı.

    Açıklamada, Yunan siyasi liderliği iki ülke arasındaki diyalog kanallarının yeniden işlemesi için Türkiye'ye yönelik söylemlerinde sorumluluğa, sağduyuya ve samimiyete davet edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a çok sert tepki! Ahlaksızca Başkan Erdoğan'ı hedef almışlardı...