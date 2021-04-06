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    • 06.04.2021 10:46
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    SON DAKİKA: MSB duyurdu: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, , "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

    , Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



    MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızdan terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha..



    KAHRAMANLARIMIZI KUTLUYORUZ
    Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz."     ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: MSB duyurdu: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi