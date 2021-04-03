Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlarla teröristlerin inlerine girmeye devam edildiği belirtildi.





Komandoların, tespit ettikleri sığınak, barınak ve mağaralarda terör örgütü PKK'ya ait silah, çok sayıda mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirildiği kaydedilerek, "Yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda; parçalanmış M-16 piyade tüfeği, 7 el bombası, 250 kilo amonyum nitrat, 51 RPG-7 roketatar mühimmatı, 63 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 SPG-9 roket mühimmatı,

Kahraman komandolarımızın Irak kuzeyi Hakurk'ta icra ettiği arama-tarama faaliyetlerinde; 1 adet M-16 piyade tüfeği, 7 adet el bombası, 250 kg amonyum nitrat ile çok sayıda mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirildi.https://t.co/ZrbyJA4woL#MSB #TSK pic.twitter.com/WouPJ0vQf1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 3, 2021





ÇOK SAYIDA İLAÇ VE MUHTELİF YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRDİ

6 SPG-9 sevk fişeği, 6 kutu doçka mühimmatı, 2 bin adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 1200 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 4 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 3 el telsizi, kanas dürbünü, doçka namlusu, 50 metre infilaklı fitil ve çok sayıda el yapımı patlayıcı, örgütsel doküman, çok sayıda ilaç ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi" denildi.

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