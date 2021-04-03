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    • 03.04.2021 16:01
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    SON DAKİKA: MSB duyurdu: kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyi 'ta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

    DHA
    Bakanlık duyurdu: PKK'ya bir darbe daha!

    Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyi 'ta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.


    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlarla teröristlerin inlerine girmeye devam edildiği belirtildi.



    Komandoların, tespit ettikleri sığınak, barınak ve mağaralarda terör örgütü PKK'ya ait silah, çok sayıda mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirildiği kaydedilerek, "Yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda; parçalanmış M-16 piyade tüfeği, 7 el bombası, 250 kilo amonyum nitrat, 51 RPG-7 roketatar mühimmatı, 63 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 SPG-9 roket mühimmatı,



    ÇOK SAYIDA İLAÇ VE MUHTELİF YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRDİ
    6 SPG-9 sevk fişeği, 6 kutu doçka mühimmatı, 2 bin adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 1200 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 4 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 3 el telsizi, kanas dürbünü, doçka namlusu, 50 metre infilaklı fitil ve çok sayıda el yapımı patlayıcı, örgütsel doküman, çok sayıda ilaç ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi" denildi.

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