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    • 06.04.2021 10:08
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    Mart ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 86 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre Sözcüsü Çataklı, mart ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Çataklı, mart ayında 1'i bombalı drone ile gerçekleştirilmek istenen 16 terör eyleminin engellendiğini bildirdi.

    86 teröristi etkisiz hale getirildi

    Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı , "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, 2021 Mart ayında kırsal alanda 4'ü büyük, 31'i orta çaplı olmak üzere 8 bin 410 kırsal operasyon, terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 753 operasyon yapılmıştır." açıklamasında bulundu.

    Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan Hevram Havraman Avyer (K), Hasan Mahmudi (30 Mart – PKK – Mardin – ölü – Sözde Mardin Sorumlusu), turuncu kategoride aranan Reber Koser (K), Teyyüp Çam (30 Mart – PKK – Mardin – ölü – Sözde Mardin Bagok Alan Sorumlusu) ile gri kategoride aranan 2 teröristin de bulunduğu toplam 86 (6 ölü, 72 sağ/yaralı, 8 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

    Çataklı, mart ayında 1'i bombalı drone ile gerçekleştirilmek istenen 16 terör eyleminin engellendiğini bildirdi.

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