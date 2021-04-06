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    • 06.04.2021 10:30
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    SON DAKİKA: il binasında terör örgütü PKK paçavraları ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, İl Başkanlığında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Binada yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın kitapları, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterleri ele geçirdi.

    AA
    HDP binasında PKK paçavraları ele geçirildi

    İl Başkanlığında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte terör örgütü PKK'nın propagandasının yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.


    ELEBAŞI ABDULLAH ÖCALAN'IN AFİŞ VE POSTERLERİ ELE GEÇİRİLDİ
    Bu kapsamda HDP il binasına operasyon düzenleyen ekipler, binada yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın kitapları, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterleri ele geçirdi.

    HDP Adıyaman İl Başkanı M.A.A. ile parti yöneticileri M.H. H.A. B.G. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: HDP il binasında terör örgütü PKK paçavraları ele geçirildi