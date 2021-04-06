İFTAR YEMEĞİ DAĞITILACAK

Euronews'in haberine göre; Bağışıklık şartının yanında, ziyaret için izin verilecek kişiler için de bazı yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Bu kapsamda, kişilerin iftar yapmak için yanlarında sadece hurma ve su getirmelerine izin verilecek ve ziyaretçilere ferdi yemek dağıtımı yapılarak toplu olarak iftar yapılmasının önüne geçilecek. Bunların yanında tavaf ve namaz için alanda yeni düzenlemeler hayata geçirilerek bulaşın önüne geçilmeye çalışılacak.