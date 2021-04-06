Arabistan'daki kutsal topraklar uzun zamandır koronavirüs sessizliğine gömüldü. Dünya genelinde aşı uygulamasında ilerleme sürerken Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Ramazan ayından itibaren yeni uygulamalarla normalleşme adımları atacak.
ÜÇ KATEGORİ BELİRLENDİ
Buna göre umre için ülkeye alınacaklar için 3 kategori belirlendi. Bu kategorilerin 3'ü de koronavirüse karşı bağışıklık kazanmış olma şartı içeriyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki doz aşı olmuş, aşı olmasının üzerinden en az 14 gün geçmiş ve hastalığı geçirip iyileşmiş olmak üzere toplam üç kategorideki kişilerin bağışıklık kazanmış kabul edileceği belirtildi.
Bu kişilere umre yapma hakkının yanı sıra Mekke'deki Ulu Cami'de namaz kılma ve Medine'deki Mescid-i Nebevî'ye girme hakkı da tanınacak.