Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nu hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Koca, "Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun." ifadelerini kullandı.
"BİLİM KURULU SİYASİ RANT MALZEMESİ DEĞİLDİR"
Koca Twitter üzerinden isim vermeden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun.
Kılıçdaroğlu'nun Bilim Kurulu'nu hedef alan skandal sözleri:
"4 Nisan itibarıyla vaka sayısında ABD'yi geçtik. Bir de Bilim Kurulu var. Allah aşkına kendinize Bilim Kurulu demeyin ya bilime ayıp, ne dedikleri belli değil. Bilim Kurulu var, hikaye tamamen. Orada oturanların hiçbirisinin bilimle ilgisi yoktur. İktidar senin kurallarına uymuyorsa izzet-i ikbal ile çekileceksin.
Oturmuşlar oraya, Bilim Kurulu ayrı, Sağlık Bakanı ayrı yerden çalıyor, Saray ise kaç kişi ölürse ölsün diyor. Kontrolü tamamen kaybetmişler ve devleti yönetemiyorlar. Sadece tek düşündükleri koltukları.