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    Sağlık Bakanlı 'dan Bilim Kurulu'nu hedef alan 'na tepki: Saygılı olun

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , Bilim Kurulu'nu hedef alan Genel Başkanı 'na tepki gösterdi. Koca, "Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na tepki!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nu hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

    Koca, "Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun." ifadelerini kullandı.

    "BİLİM KURULU SİYASİ RANT MALZEMESİ DEĞİLDİR"
    Koca Twitter üzerinden isim vermeden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
    Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun.

    Kılıçdaroğlu'nun Bilim Kurulu'nu hedef alan skandal sözleri:
    "4 Nisan itibarıyla vaka sayısında ABD'yi geçtik. Bir de Bilim Kurulu var. Allah aşkına kendinize Bilim Kurulu demeyin ya bilime ayıp, ne dedikleri belli değil. Bilim Kurulu var, hikaye tamamen. Orada oturanların hiçbirisinin bilimle ilgisi yoktur. İktidar senin kurallarına uymuyorsa izzet-i ikbal ile çekileceksin.

    Oturmuşlar oraya, Bilim Kurulu ayrı, Sağlık Bakanı ayrı yerden çalıyor, Saray ise kaç kişi ölürse ölsün diyor. Kontrolü tamamen kaybetmişler ve devleti yönetemiyorlar. Sadece tek düşündükleri koltukları.

        Peki bu fatura kime çıkıyor? Saray ve beslemelerinin durumu çok iyi. 1 değil 5 yerden, avro üzerinden maaşlarını alıyorlar. Vergi de ödemiyorlar bunlar. Bunların umurunda değil. 100 kişi değil 100 bin kişi de ölse bunların umurunda değil."

        AŞI YALANI
        iki doz aşısını yaptıran Kılıçdaroğlu İnsanların aşı olmakta sıkıntı yaşadığını kimseye sıra gelmediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Şu anda pandemi sürecindeyiz. İnsanlar can derdinde. Aşı bekliyorlar. Nerede bu aşılar? Kim bu aşıları bulacak kim Türkiye'ye getirecek? Kim halkın can güvenliğini sağlayacak? Bu soruyu herkes kendine sormalı." şeklinde konuştu.

        TÜRKİYE'DE 17 MİLYON KİŞİYE AŞI YAPILDI
        14 Ocak'ta başlattığı koronavirüs aşı kampanyasında birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye, sağlık altyapısı yatırımları ve yeterli sağlık çalışanı istihdamının etkisiyle, koronavirüs aşılarını kısa sürede vatandaşlara uyguluyor.

        Türkiye'nin dört bir yanında, en ücra köylere kadar dağıtımı yapılan aşıların uygulamaları devam ederken, uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 17 milyonu geçti.

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