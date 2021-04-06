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    • 06.04.2021 18:19
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    sorgulama 2021! MEB AÖL sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanır? neden açıklanmadı?

    ne zaman saat kaçta açıklanır? 2021 ekranı sınava giren binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Merakla beklenen sonuçlarla ilgili bir duyurunun gelmemesi nedeniyle neden açıklanmadı sorusuna da yanıt aranıyor. Peki, 2021 AÖL sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AÖL sonuçları sorgulama 2021! AÖL sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanır?

    AÖL sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanır? AÖL sonuçları sorgulama 2021 yılında merak edilen konulardan birisi oldu. AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? AÖL sonuçlarına ilişkin duyurular merakla bekleniyor. MEB AÖL duyurusunun gelmesi bekleniyor. Peki, 2021 AÖL sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

    AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

    AÖL sonuçlarına ilişkin herhangi bir duyuru tarihi henüz yayınlanmadı. Sonuçların bu hafta içi açıklanması bekleniyor.

    Öğrenciler Cuma gününe kadar bir sonuç duyurusunun gelmesini beklese de konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

    AÖL SONUÇLARI SORGULAMA 2021!

    Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden görüntülenebilecek. Açıköğretim Lisesi sistemine kayıt olan öğrenciler, kendilerinden istenilen bilgileri girerek aldıkları notları öğrenebilecek.

        AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

        Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

        Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

        AÖL SORU CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

        AÖL soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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