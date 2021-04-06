AÖL sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanır? AÖL sonuçları sorgulama 2021 yılında merak edilen konulardan birisi oldu. AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı? AÖL sonuçlarına ilişkin duyurular merakla bekleniyor. MEB AÖL duyurusunun gelmesi bekleniyor. Peki, 2021 AÖL sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?
AÖL sonuçlarına ilişkin herhangi bir duyuru tarihi henüz yayınlanmadı. Sonuçların bu hafta içi açıklanması bekleniyor.
Öğrenciler Cuma gününe kadar bir sonuç duyurusunun gelmesini beklese de konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
AÖL SONUÇLARI SORGULAMA 2021!
Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden görüntülenebilecek. Açıköğretim Lisesi sistemine kayıt olan öğrenciler, kendilerinden istenilen bilgileri girerek aldıkları notları öğrenebilecek.