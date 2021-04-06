Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 6 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarının yer aldığı son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

211 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tabloya göre son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti.

Toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142, toplam vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185, toplam vefat sayısı 32 bin 667, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 477, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 159 bin 475 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.