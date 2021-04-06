Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.04.2021 20:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2021 22:42
    ABONE OL

    nu paylaştı! Kovid-19 son durum

    Son dakika haberi... 6 Nisan 2021 vaka ve vefat sayılarının yer aldığı son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 211 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 50 bin sınırına dayandı.

    takvim.com.tr
    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 6 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarının yer aldığı son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    211 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Tabloya göre son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti.

    Toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142, toplam vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185, toplam vefat sayısı 32 bin 667, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 477, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 159 bin 475 oldu.

    Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

    5 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    4 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        3 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        2 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        1 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            31 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

            30 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

            29 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                28 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                27 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                26 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                    25 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                    24 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                    23 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
                        Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı 6 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı! Kovid-19 son durum