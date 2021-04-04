Cunta meraklısı 104 emekli amiral dün gece yarısı darbe iması içeren bir bildiri yayınladı.

DARBE İMASI AÇIKÇA GÖRÜLDÜ

"Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır." ifadeleriyle başlayan skandal bildiride yer alan "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" ifadesi alenen yapılan darbe imasını da ortaya koydu.

DESTİCİ TEPKİ GÖSTERDİ

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den emekli amirallerin darbe imalı bildirisine tepki geldi.

A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaşanan bu olayın hafife alınmaması konusunda uyardı. Destici "Muhtırayı lanetliyoruz" dedi.

28 Şubat post modern darbesi öncesi Necmettin Erbakan'ın, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ziyaret ettiğini söyleyen Destici, Yazıcıoğlu'nun Erbakan'ı darbe konusunda uyardığını kendisine ise her türlü desteği vermesine rağmen yaşanan darbenin engellenemediğini dile getirdi.

HAFİFE ALINMAMALI

Libya'dan Doğu Akdeniz'e, Azerbaycan'dan Karabağ'a uzanan Türkiye'nin dış politikasındaki başarılarına dikkat çeken Destici, hükümeti seçimle değiştiremeyeceğini anlayan dış güçlerin harekete geçtiğini belirtti. Bu yaşanan son olayın ise hafife alınmaması gerektiği konusunda uyardı.