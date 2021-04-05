Her gün saatlerce kullandığımız cep telefonu uygulamalarındaki riskler artık iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Hızla artan siber saldırılar nedeniyle cebimizde artık birer saatli bomba taşıyoruz. Geçtiğimiz hafta iki önemli uygulamadaki iki veri sızıntısı haberi ile büyük bir şok yaşandı.
Önce Yemeksepeti'nin 20 milyon kişinin kişisel verilerini çaldırdığı ortaya çıktı. Daha sonra bir süre önce Facebook'un çaldırdığı 553 milyon kişinin verisinin açık kaynaktan yayınlanması geldi. Facebook hacklenmesinde 20 milyon Türk'ün de bilgisinin ifşa edildiği ortaya çıktı. Sızan veriler arasında; kullanıcıların telefon numaraları, isimleri, doğum tarihleri, biyografileri ve e-posta adresleri de yer aldı. Yemeksepeti'nde ise bunlara ilave olarak kullanıcı şifreleri de çalındı.
AÇIKLAR BİLDİRİLİYOR
SABAH'ın sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bu tür veri sızıntılarının büyük birer hırsızlık olayı şeklinde algılanması gerektiğini belirterek, "Banka kasanızdaki paranın veya evinizdeki herhangi bir eşyanın çalınması gibi bir şey bu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bu konularda koordineli bir şekilde çalışıyor. Bir daha bu tür hadiselerin yaşanmaması için şirketlere açıklarını ve yapmaları gerekenleri bildiriyoruz" dedi.