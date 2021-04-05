



ŞİRKETLER İÇİN ÜÇ KRİTİK ÖNLEM ŞART

Vatandaşların bireysel önlemleri dışında asıl iş şirketlere düşüyor. Gartner'ın bir araştırmasına göre güvenli denebilecek firmaların oranı sadece yüzde 5. Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nden Doç. Dr. Bilgin Metin, "Şirketlerin farkındalık düzeyi çok düşük. Üç ana önlem türüne yatırım yapılmalı. Biz nasıl şu anda Kovid-19'da 65 yaş üstünün risk gurubunda olduğunu söylüyorsak ve buna yönelik önlemler alıyorsak aslında siber güvenlik açısından da bu böyle. Şirketler önleyici tedbirler, kurtarıcı tedbirler ve tespit edici tedbirler alınmalı. İlk olarak bilgi güvenliği ile ilgili politikalar oluşturulmalı. Güvenlik duvarı ve anti virüs yazılımları gibi tespit edici tedbirler kullanılmalı. Daha sonra gelen ise loglama çözümleri. Nasıl biz binalarımıza kimin girip çıktığınız kameralarla görüntülüyorsak, ağ trafiğini de o şekilde izlememiz gerekiyor. Son olarak da çok iyi bir yedekleme olması lazım" dedi.