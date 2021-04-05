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    • 05.04.2021 11:35
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    zirveyi kimseye bırakmadı! Avrupa'nın en çok uçan markası

    Türkiye'nin en büyük markalarından olan (), 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında günlük ortalama 797 uçuşla birinci olarak Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

    THY zirveyi kimseye bırakmadı

    (), günlük ortalama 797 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu.

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasındaki uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 797 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

    Listenin ilk sırasındaki THY'yi 382 günlük uçuşla Air Lufthansa takip etti. Listenin 3. sırasında 380 uçuşla Air France, 4. sırasında 312 uçuşla Ryanair, 5. sırasında 297 uçuşla Pegasus Havayolları, 6. sırasında ise 272 uçuşla KLM Royal Airline yer aldı.

    Raporda, bu tarihler arasında 76 bin 477 uçuş gerçekleştirildiği ve trafiğin yüzde 3,5 arttığı kaydedildi.

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    Haberler Güncel THY zirveyi kimseye bırakmadı! Avrupa'nın en çok uçan markası