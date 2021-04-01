Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.04.2021 19:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.04.2021 19:30
    ABONE OL

    günlük uçuş sayılarıyla Avrupa'nın zirvesinde!

    Son dakika haberi... , Avrupa'nın zirvesindeki yerini koruyor. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (), 31 Mart tarihli uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 755 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

    AA
    THY Avrupa'nın zirvesinde

    , günlük ortalama 755 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu.

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (), 31 Mart tarihli uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 755 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

    işte sıralama:
    Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 406 günlük uçuşla takip etti. Listenin 3. sırasında 366 uçuşla Lutfhansa, 4. sırasında 318 uçuşla Wideore, 5. sırasında 286 uçuşla DHL Express, 6. sırasında ise 286 uçuşla Pegasus Havayolları yer aldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Türk Hava Yolları günlük uçuş sayılarıyla Avrupa'nın zirvesinde!