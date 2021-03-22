Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.03.2021 13:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.03.2021 13:04
    ABONE OL

    günlük 670 uçuşla 'da ilk sıradaki yerini korudu

    Son dakika haberi... (EUROCONTROL) 15-21 Mart tarihleri arasındaki verilerine göre () günlük 670 uçuşla ilk sıradaki yerini korudu. THY'yi takip ederken, ise listenin üçüncü sırasında yer aldı.

    THY Avrupa'nın zirvesinde! Veriler açıklandı

    EUROCONTROL tarafından açıklanan verilere göre belirli tarihler arasında tüm havayollarının hava sahasında 2019 yılının aynı dönemine göre 125 bin 160 uçuş eksik yapılarak 68 bin 323 uçuş gerçekleştirildiği belirtilirken, bir önceki hafta verilerine göre uçuşlarda yüzde 4 oranında artış görüldü.



    15-21 Mart tarihleri arasında günlük ortalama 670 uçuş ile listenin ilk sırasındaki yerini korudu. THY'yi 362 uçuşla takip ederken 285 uçuşla listenin üçüncü sırasında yer alırken, şirketi ise 273 uçuşla dördüncü sırada yer aldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Türk Hava Yolları günlük 670 uçuşla Avrupa'da ilk sıradaki yerini korudu