Piyanist ve besteci Fazıl Say, sosyal medya hesabından "CHP'ye nacizane bir eleştiri" başlığını kullanarak bildiri yayınladı.
Muhalefetin korkusuna vurgun yapan Say, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"SİZ KAZANAMAZSINIZ KARDEŞİM"
"Ne zaman Halk Tv'de tartışma seyretsem, ne zaman bir bakkalda uzaktan Sözcü gazetesi manşetine rastlasam, ne zaman bir CHP'liyi filanca kanalda konuşurken televizyonda görsem; hep aynı hislerdeyim; KORKU! Korku, korku... Korku kötü şeydir. Korku kendinde başlar. Ve malesef sevginin zıttıdır, cesur olmayan sevemez.
Cesur olmayan kazanamaz. Siz kazanamazsınız kardeşim! Siz kazanmaktan da korkuyorsunuz! Siz İktidardan korkuyorsunuz! Siz genç nesile ulaşmaktan, 40 yıllık Kürt sorunundan korkuyorsunuz! Siz laiklik savunmayı da bu korkuyla yapamazsınız. Laiklik savunmayan kadın haklarını savunacak?