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    Son dakika! Başkan 'dan seçilen 'ye tebrik

    Gelen son dakika haberine göre Başkan , seçilen -Sadriu ile telefon görüşmesi yaparak, tebriklerini iletti. İşte görüşmenin detayları...

    AA
    Başkan Erdoğan'dan tebrik...

    Son dakika haberi... Başkan , seçilen -Sadriu ile telefon görüşmesi yaparak, tebriklerini iletti.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Kosova ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

    Erdoğan, görüşmede, Vjosa Osmani-Sadriu'yu, Kosova Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

    Kosova'nın çok kültürlü yapısının ayrılmaz parçası olan Türk toplumunun, yeni hükümetin kurulması ve Cumhurbaşkanlığı seçimi süreçlerindeki yapıcı tutumuna dikkati çeken Erdoğan, iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin, yeni dönemde de pekişeceğine inandığını vurguladı.

    Başkan Erdoğan, Türkiye ile Kosova arasındaki çok yönlü iş birliğinin, Balkanlar'ın istikrar ve refahına katkı sağladığını belirtti.

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    Başkan Erdoğan, görüşmesinin detaylarını sosyal medya hesapları BİP ve Telegram üzerinden paylaştı;

    "Sevgili kardeşim,

    Bugün Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek kendisini tebrik ettim.

    Sayın Osmani-Sadriu ile görüşmemizde, 🇹🇷 🇽🇰 ilişkileri ile bölgesel konuları ele aldık.

    Kosova'nın çok kültürlü yapısının ayrılmaz parçası olan Türk toplumunun yeni hükümetin kurulması ve Cumhurbaşkanlığı seçimi süreçlerindeki yapıcı tutumuna değindim. Ayrıca Türkiye ile Kosava tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin yeni dönemde de pekişeceğine inandığımı ifade ettim.

    Görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki çok yönlü iş birliğinin Balkanların istikrar ve refahına katkı sağladığını belirttim.    "

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    Haberler Güncel Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Kosova Cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani'ye tebrik