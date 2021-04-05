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    Milli sporcu 'ten ’nda altın madalya

    Son dakika haberleri... ’nda milli sporcu , koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazandı.

    Milli sporcudan altın madalya!

    'nda milli sporcu , koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazandı.

    Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde erkekler 67 kiloda mücadele veren milli halterci Muhammed Furkan Özbek, koparmada 145 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti.

    2 ALTIN MADALYA
    Özbek, silkmede 178, toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle 2 altın madalyanın sahibi oldu.

    67 kiloda mücadele veren diğer diğer milli sporcu Yusuf Fehmi Genç ise, koparmada 130, silkmede 167 kilo kaldırsa da dereceye giremedi.

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    Haberler Güncel Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek'ten Avrupa Halter Şampiyonası’nda altın madalya