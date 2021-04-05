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    • 05.04.2021 17:38
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    'de 'nün hücre evine operasyon! Yakalandılar...

    'de 'nün () hücre evine düzenlenen operasyonda hakim ve savcı adayı ile eski askeri öğrencinin de aralarında bulunduğu 4 zanlı yakalandı. İşte detaylar...

    AA
    FETÖ'nün hücre evine operasyon! Yakalandılar...

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında 4 şüpheliyi takibe aldı.

    Şüphelilerin saklandığı hücre evine düzenlenen operasyonda askeri mahrem imamlar tarafından ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen hakim ve savcı adayı ile eski askeri öğrencinin de aralarında bulunduğu 4 zanlı yakalandı.

    Yakalanan kişilerden "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu belirlenen B.A. cezaevine gönderildi.

    Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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