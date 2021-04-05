E-devlet cep telefonu imei kayıt işlemi nasıl yapılır? 2021 internetten cep telefonu imei kaydı sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Telefonunuzun kayıt altında tutulan tüm bilgilerine bu numara ile ulaşmanız mümkün. Dolayısıyla gündemde sıklılla İMEİ kayıt sorgulama işleminin nasıl yapıldığı araştırılıyor. İşte tüm bilgiler…
E-DEVLET IMEI NUMARASI SORGULAMA
Cep telefonunun yasal olarak ithal edilip edilmediğini öğrenmek isteyenler, IMEI numarasıyla e-devlet sistemine girerek bilgi alabilirler. Bunun için adımlar aşağıdaki gibidir: https: //www.turkiye.gov.t adresine giriş yapınız. Ana sayfadaki oturum açma düğmesine tıklamaları gerekir. Kimliği doğrulamak için, T.C. E-devlet kimlik numaralarını ve şifrelerini sağlamalıdırlar. E-devlet şifresi PTT şubelerinden ücret karşılığında alınabilir. Elektronik hizmetlerin bir listesini girin. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu listedeki kurumlar arasından seçilmelidir. Kurum ile yapılabilecek işlemler arasında IMEI Sorgulama butonuna tıklamalısınız. IMEI numarası açılan sayfada gereklidir. Yazdıktan sonra sorgu butonuna tıkladığınızda sorgu sonucu ekranda görünecektir.
CEP TELEFONU IMEI NUMARASI SORGULAMA
IMEI numarasını bilmeyenler; Cihazlarının arama ekranını açmaları gerekir. Ekrana # 06 # yazmaları gerekir. Ardından IMEI numaraları hakkında bilgilendirilirler. Bu numarayla sorgulayabilirler.
IMEI NEDİR?
IMEI'nin İngilizce olarak açılımı International Mobile Equipment Identity'dir. Bunun Türkçe karşılığı ise; "ULuslararası Mobil Cihaz Kodu"dur. Yani IMEI bir koddur. Cihazınızın kimlik nuraması olduğunu söyleyebiliriz. Bu kod her GSM telefon cihazının üretim aşamasında telefona yüklenen bir koddur ve her cihazın kodu birbirinden farklı olacak şekilde yüklenir. Yani emsalsiz bir numaradır ve 15 haneden oluşan bir koddur.
Uluslararası Mobil Cihaz Kodu'nuzu (IMEI) günümüz teknoloji hareketleri içinde farklı şekilde de kullanabilirsiniz. Mesela eğer iki cihazınız varsa IMEI numaranızı asıl telefondan farklı bir telefona kopyalayarak her iki telefonunda kullanılmaz hale getirmeniz mümkün.