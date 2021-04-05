Sözleşmeli er başvuru nasıl yapılır? 2021 MSB sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?

Sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir? 2021 MSB sözleşmeli er başvuru nasıl yapılır sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 200 sözleşmeli er alımı için başvuru şartları ve başvuru yolları merak ediliyor. Tarih ve şart duyurusu Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı. Peki, 2021 MSB sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?