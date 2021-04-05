Sözleşmeli er başvuru nasıl yapılır? 2021 MSB sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?

Sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir? 2021 MSB sözleşmeli er başvuru nasıl yapılır sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 200 sözleşmeli er alımı için başvuru şartları ve başvuru yolları merak ediliyor. Tarih ve şart duyurusu Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı. Peki, 2021 MSB sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?
MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU ŞARTLARI!
MSB tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2021 yılı sözleşmeli er alımı 2. grup çağrı ilanı yayımlandı.
Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 29 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde yapılacak.
Seçim aşamasına planlanan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılmış olup; İkinci Grup Adaylar; 29 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecektir.
(Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.)