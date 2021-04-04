Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.04.2021 15:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.04.2021 15:52
    ABONE OL

    SON DAKİKA: yarın bildiri gündemiyle toplanacak

    Son dakika haberi... Genel Sekreteri , emekli amirallerin yayımladığı bildiriye ilişkin yaptığı açıklamada "Bu gelişme üzerine yarın saat 18.00'de toplanacak" dedi.

    AK Parti MYK yarın toplanacak!

    Emekli 104 amiralin yayımladığı gece yarısı bildirisinin ardından toplanma kararı aldı.

    Genel Sekreteri 'den geldi. Şahin, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    " tarihimizde sıklıkla karşılaştığımız bir bildiri ile karşı karşıyayız" diyen Şahin, bu durumun anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç olduğunu söyledi.

    NTV'nin haberine göre, 'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığını hatırlatan Şahin, "Gerek savcılık gerek mahkemeler gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Hukuki olarak darbeci zihniyetin temsilcilerine gereken cevap verilecektir" diye konuştu.

    MUHALEFETE TEPKİ

    Şahin, AK Parti ve 'nin bildiriyle ilgili güçlü bir karşı duruş sergilediğini dile getirdi, ana muhalefet partisi CHP'ye tepki gösterdi:

    "Uzun süre sessizliklerini koruduktan sonra CHP Sözcüsü bir açıklama yaptı, 'buradan darbe çıkarmak sivil darbecilere mahsus bir özellik' dedi. Burada şunu ifade etmek lazım. Darbe artığı kesimler var. CHP'nin açıklamaları ortada. Bu bildiriye imza atarım diyen İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı'nın tavrı ortada. CHP'nin tutumu bildirinin altına imza atarım diyen İYİ Parti Milletvekilleri cunta heveslilerine zemin oluşturuyor."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: AK Parti MYK yarın bildiri gündemiyle toplanacak