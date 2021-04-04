Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.04.2021 15:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.04.2021 15:46
    ABONE OL

    Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

    Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve adreslerindeki aramada, yeşil reçeteye tabi 1247 hap ele geçirildi.

    Zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklama

    Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve adreslerindeki aramada, yeşil reçeteye tabi 1247 hap ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı