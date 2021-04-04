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    • 04.04.2021 18:36
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    Türkiye’nin gündeminden düşmeyen aşı konusuyla ilgili yüzbinlerce vatandaş ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Koronavirüs ile mücadelede aşı olmak büyük önem taşıyor ve belli bir sıra dahilinde vatandaşlar aşı oluyor. Peki ? 50 yaş üstü aşı için MHRS, e-devlet, e-Nabız koronavirüs alma ekranına nereden ulaşılır? Milyonlarca kişinin olmaya devam ettiği aşı randevularına ilişkin tüm bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    50 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

    50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İnternetten Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Ülkemizde milyonalarca kişi aşı oldu ve olmaya devam ediyor. İki doz olarak uygulanan aşı takviminde sıra kaç yaşa geldi? 50 yaş üstü için covid-19 aşı randevusu verilmeye başlandı mı? MHRS, e-devlet, e-Nabız koronavirüs aşı randevusu nasıl alınıyor? İşte merak edilenler…

    50 YAŞ KORONAVİRÜS AŞISI BAŞLADI MI?

    Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile aşı sıralaması belli oldu. Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek belirlenen Kovid-19 aşısı uygulanacak meslek grupları da açıklandı.

    Buna göre, aşılamanın birinci aşamasının A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor.

    Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

    İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

    "Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri),gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.),taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar"

    Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.

        AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        Coronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine E-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir.

        Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

        MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?

        Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182'yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.

        MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

        Üye olduktan sonra "Randevu Al" butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

        AŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.
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