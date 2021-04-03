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    • 03.04.2021 18:36
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    'den üzerinden algı operasyonu: Çarpıtmada üzerlerine yok

    Ünlü oyuncu , Yeniköy’deki evinde doğum günü partisi verdi. Komşular yüksek sesten şikayetçi olunca, polisi aradılar. Bunun üzerine polis ekiplerinden bir görevli evde kontrol yaptı, kurallara uyulduğu için ceza kesilmedi. ise hemen her gün bir benzeri yaşanan basit bir magazin olayı üzerinden siyasi algı operasyonuna kalkıştı. Oda TV, manşetinde partiden veya komşuların şikayetinden bahsetmezken, sanki Özge Özpirinçci'nin evine polis zorla baskın yapmış ve olay çıkarmış gibi yansıttı. Oda tv, daha önce de Milletvekili 'nun köpek saldırısına uğrayan kızını "dövmüşler" gibi yayınlamıştı.

    Oda TV'den çirkin algı operasyonu!
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    Özge Özpirinçci, önceki gün 35'inci doğum gününü Bebeköy'deki Momo adlı mekanda kutladı.

    Ünlü oyuncunun doğum günü partisine sevgilisi Burak Yamantürk, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ve Murat Dalkılıç gibi isimler katıldı. Keyifli geçen kutlama sonrası ekip Özpirinçci ve Yamantürk'ün Yeniköy'deki 3 katlı müstakil evine geçti.

    KOMŞULAR YÜKSEK SESTEN ŞİKAYETÇİ OLDU
    Oyuncular lüks villanın bahçesinde müzik eşliğinde eğlendi.

    Ancak yüksek sesten rahatsız olan komşular, polisi aradı. Olay yerine gelip eve girmek isteyen asayiş ekiplerine Burak Yamantürk, "Eve izin belgeniz olmadan giremezsiniz" yanıtı verdi.

    KURALLARA UYULDU
    Basın mensuplarının görüntü almasına sinirlenen Yamantürk, gazetecilere "Evin içerisini de çek a… koyayım" diyerek küfretti.

        Asayiş ekiplerinin incelemesi sonucu içeride Covid-19 salgınına karşı mesafe kurallarına uyulduğu tespit edildi ve kimseye ceza yazılmadı.



        ODA TV'DEN ÇİRKİN ALGI OPERASYONU
        Oda tv ise durumu fırsat bilerek her zamanki kurnazlığına soyundu. Komşuların şikayeti üzerine yapılan polis denetlemesini haberleştiren Oda tv, manşetinde sanki ortada bir şikayet yokmuş da oyuncunun evini zorla polis basmış gibi çarpıtma yaptı.

        BU İLK SKANDAL DEĞİL
        Oda tv daha önce de benzer çarpıtma haberlerle gündeme gelmişti.
        CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu kızının köpek saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

        Odatv haberi, "Bekaroğlu'nun kızına saldırı..." diye vererek siyasi algı operasyonuna girişmişti.

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