



ODA TV'DEN ÇİRKİN ALGI OPERASYONU

Oda tv ise durumu fırsat bilerek her zamanki kurnazlığına soyundu. Komşuların şikayeti üzerine yapılan polis denetlemesini haberleştiren Oda tv, manşetinde sanki ortada bir şikayet yokmuş da oyuncunun evini zorla polis basmış gibi çarpıtma yaptı.

BU İLK SKANDAL DEĞİL

Oda tv daha önce de benzer çarpıtma haberlerle gündeme gelmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu kızının köpek saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.