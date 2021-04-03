Özge Özpirinçci, önceki gün 35'inci doğum gününü Bebeköy'deki Momo adlı mekanda kutladı.
Ünlü oyuncunun doğum günü partisine sevgilisi Burak Yamantürk, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ve Murat Dalkılıç gibi isimler katıldı. Keyifli geçen kutlama sonrası ekip Özpirinçci ve Yamantürk'ün Yeniköy'deki 3 katlı müstakil evine geçti.
KOMŞULAR YÜKSEK SESTEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Oyuncular lüks villanın bahçesinde müzik eşliğinde eğlendi.
Ancak yüksek sesten rahatsız olan komşular, polisi aradı. Olay yerine gelip eve girmek isteyen asayiş ekiplerine Burak Yamantürk, "Eve izin belgeniz olmadan giremezsiniz" yanıtı verdi.
KURALLARA UYULDU
Basın mensuplarının görüntü almasına sinirlenen Yamantürk, gazetecilere "Evin içerisini de çek a… koyayım" diyerek küfretti.