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    • 31.01.2021 02:00
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    merkezi , İstanbul Milletvekili 'nun sına uğrayan nı dövmüşler gibi yayınladı

    İstanbul Milletvekili , lerin na saldırdığını sosyla medya hesabından paylaşmasını kırpan merkezi , "Bekaroğlu’nun kızına ..." şeklinde vererek Bekaroğlu'nun kızı darp edilmiş gibi servis etti.

    takvim.com.tr
    Odatv'nin yalan haberi tepki çekti

    CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu kızının köpek saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından paylaştı.

    Odatv haberi, "Bekaroğlu'nun kızına saldırı..." diye vererek siyasi algı operasyonuna girişti.

    "KIZIMA KÖPEKLER SALDIRDI"

    Bekaroğlu'nun tweeti şöyle;

    "Sınav (TOEFL) için ODTÜ'ye giden kızıma köpekler saldırdı. Şükür, sıyrıklarla atlattı. Aşı yapılacak.
    1. Sınavdan 1 saat önce niçin bina açılmamıştı?
    2. Niçin köpekler başıboş dolaşıyor?
    3. Hayvan Hakları yasası sahipler ve kamu birimlerinin sorumluluklarını da düzenlemelidir.    "

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    Odatv'ye algı çalışmasından dolayı sosyal medya üzerinden tepki gösterildi.
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    Haberler Güncel Yalan haber merkezi Odatv, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun köpek saldırısına uğrayan kızını dövmüşler gibi yayınladı