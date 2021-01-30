CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu kızının köpek saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından paylaştı.
Odatv haberi, "Bekaroğlu'nun kızına saldırı..." diye vererek siyasi algı operasyonuna girişti.
"KIZIMA KÖPEKLER SALDIRDI"
Bekaroğlu'nun tweeti şöyle;
"Sınav (TOEFL) için ODTÜ'ye giden kızıma köpekler saldırdı. Şükür, sıyrıklarla atlattı. Aşı yapılacak.
1. Sınavdan 1 saat önce niçin bina açılmamıştı?
2. Niçin köpekler başıboş dolaşıyor?
3. Hayvan Hakları yasası sahipler ve kamu birimlerinin sorumluluklarını da düzenlemelidir."