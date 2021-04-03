Tolga Tolunay kimdir? Doç. Dr. Tolga Tolunay kimdir, kaç yaşında, nereli?

TOLGA TOLUNAY KİMDİR?

Kilis'te 1977'de doğan Tolunay ilk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamladı, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Tolunay, 2004-2009 yıllarında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimini tamamladı, 2010-2014 yıllarında Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde uzman doktor olarak çalıştı.

Aynı hastanede 2014-2018 yıllarında Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Tolunay, 2018'de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi kadrosuna yardımcı doçent olarak atandı ve 2019'da doçent unvanını aldı.