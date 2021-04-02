CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş göreve geldiği günden itibaren elle tutulur bir projeye imza atmadı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, seçim öncesi vaatlerini yerine getirmediği öğrenildi.
Yavaş'ın, "Her okulda bir hemşire" şeklindeki vaadini yerine getirmediği bildirildi.
Mansur Yavaş, maddi durumu olmayan ailelerin servis ücretlerinin de Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağının sözünü verdi ve öğrencilere "Ücretsiz okul servisi" karşılanacağını iddia etti. Yavaş, söz konusu sözünü de yerine getirmedi.
SUYA YÜZDE 80 ZAM YAPILMASINI İSTEDİ
Mansur Yavaş, iki yılda hem suya hem de ekmeğe fahiş zam yapılmasını istedi.
"Köylerde yaşayanların su ücretleri sembolik olarak 2 ya da 3 kuruşa indirilecek. Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" diyen Mansur Yavaş, öncelikle suya yüzde 80 zam yapmak istedi. Yavaş'ın suya zam teklifi, AK Partili ve MHP'li meclis üyelerin karşı oylarıyla reddedildi.
ANKARA'DA EKMEĞE YÜZDE 78.5 ZAM
Sabah'ın haberine göre, Yavaş, Halk Ekmeğe ise toplam 3 kez zam yaptı ve ekmeğin fiyatı yüzde 78.5 yükseldi. 70 kuruş olan Halk Ekmek fiyatı yapılan zamla 90 kuruş oldu. Temmuz ayında 1 liraya çıkarıldı. 4 Ocak'tan itibaren ise 1 lira 25 kuruş olarak satışa sunuldu.