Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran ve Ege'de mültecilere karşı uyguladığı zulümle nam salan Yunanistan utanmadanTürkiye'yi hedef aldı.
YUNAN BAKANDAN 'DÜZENSİZ GÖÇMEN GEÇİŞLERİ'
Yunanistan'ın Göç Bakanı Notis Mitarachi yaptığı skandal açıklamalarla Türkiye'nin gerilimi tırmandıran hamleler yaptığı iftirasını atarak Türkiye'nin düzensiz göçme botlarına Avrupa sınırına kadar refakat ettiğini iddia etti.
Mitarachi "Yunan Sahil Güvenliği bu sabah Türk Sahil Güvenliği ve Donanması'nın Yunanistan ile gerilimi tırmandırma amacıyla derme çatma sığınmacı botlarına Avrupa sınırına kadar refakat ettiği yönünde çok sayıda vaka bildirmiştir. Bu sığınmacıların Türk kıyılarından yola çıktığı ve Türkiye tarafından desteklendiklerine bakılırsa risk altında olmadıkları şüphe götürmez" şeklinde skandal ifadeler kullandı.
TÜRKİYE'DEN YANIT GECİKMEDİ
Mitarachi'ye yanıt İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan geldi.
Çataklı, Twitter'dan yanıt verdiği Yunan bakana, "Yalnızca bugün, 231 göçmeni 7 geri itme vakasıyla ölüme ittiniz. Hayatlarını kurtardık ve yine Türkiye'ye getirdik. Ölüme terk ettiğiniz insanları kurtaran Sahil Güvenlik'e iftira atmak insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur" ifadelerini kullandı.