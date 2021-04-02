Çataklı 2015 yılından bu yana düzensiz geçişte yaşanan düşüşü de ramaklarla açıkladı.

Çataklı'nın açıklamarı şu şekilde:

2015 yılında her gün 2347 kişi Yunan adalarına geçerken, bu sayı 2017'de 18 Mart Mutabakatı'nın ardından 79'a düştü.

ÖLÜME İTTİĞİNİZ İNSANLAR HAKKINDA YALAN SÖYLEMEK İNSAN VİCDANINA UYUYOR MU?

Mitarachi, olayları çarpıtmak ve ölüme ittiğiniz insanlar hakkında yalan söylemek insan vicdanına uyuyor mu?

"İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇ"

Yalnızca bugün, 231 göçmeni 7 geri itme vakasıyla ölüme ittiniz. Hayatlarını kurtardık ve yine Türkiye'ye getirdik. Ölüme terk ettiğiniz insanları kurtarmak için Sahil Güvenlik'e iftira atmak insanlığa karşı işlenmiş bir suç. Sizin için sıradan!

GÖÇMENLER YUNAN ZULMÜNÜ ANLATTI

Çataklı, Türkiye tarafından kurtarılan göçmenlerin kurtarılma anını ve yaşadıklarını anlattığı videoyu da paylaştı.

Videoda göçmenler Yunanistan güçleri tarafından dövüldüklerini ve ölüme itildiklerini anlattı.

İşte bugün yaşanan 7 geri itme olayının detayları:

Geri İtme Olayı-1:

02 Nisan 2021 tarihinde saat 03.30 sularında Dikili ile Midilli Adası arasında Yunanistan tarafında içinde düzensiz göçmenler bulunan 1 adet lastik göçmen botuna Frontex unsuru ve LS-618 borda numaralı Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından müdahalede bulunulduğu ve hareketten sakıt bırakılan botun Türk karasularına geri itilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.