SON DAKİKA: DHKP-C'li teröristten ByLock itirafı: FETÖ gibi kişisel verileri çaldılar

FETÖ BENZERİ HABERLEŞME AĞI

İtirafçı ayrıca DHKP-C için tıpkı FETÖ'nün kullandığı ByLock gibi gizli bir kripto haberleşme ağı sistemi de kurmuş. Savcılıkta ifade veren itirafçı, örgüt içerisinde iletişim kurmak için yaptığı programda, gönderilen mesajların anında imha edilecek şekilde tasarladığını, yine tarafların kullanıcı adı ve şifre ile programa giriş yapabildiğini belirtti.