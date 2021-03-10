EYLEM TALİMATLARI DERGİYE GİZLENDİ

Çalışmalarda; örgütün fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket eden ve örgütün yayın organı olarak bilinen Sultangazi'deki "Halk Okulu" isimli derginin ofis duvarları ile kapılarının çelik plakalar ile güçlendirilmiş olduğu, içerisinde kripto odaların, bölmelerin bulunduğu, terör örgütünün yurtdışında bulunan "Merkez Komitesi" ile ofis içerisinde bulunan mevcut dijital materyaller ile haberleşme yapılarak izlenilmesi gereken eylem planlarının aktarımının sağlandığı ve yapılması yönünde talimat gelen eylem planlarının, basımı yapılarak satılan dergi sayıları içerisindeki yazılara şifreli olarak gizlendiği ve eylem için metropollerde hazır bekleyen DHKC milislerine, SPB'ne(Silahlı Propaganda Birlikleri) bu yollarla iletilerek eylemlerin gerçekleştirilmeye çalışıldığı şeklinde bilgiler elde edildiği ifade edildi.