SON DAKİKA: FETÖ'nün finansörü Boydakların terörist elebaşı Gülen'in yarım bıraktığı yemekten yedikleri ortaya çıktı



Karakurt'un para transferini MASAK raporlarında görülmemesi için kargo ve başka şahıslar üzerinden gerçekleştirdiği belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında zanlının örgütün güncel yapılanmasında sadece il ile sınırlı olmamakla beraber bölge sorumlusu olarak görev üstlendiği ve yine büyük miktarlarda örgüt parasını yönetmeye yetkin olduğu bilgisine yer verildi.



BOYDAKLARLA GÜLEN ZİYARETİ

Yürütülen soruşturma kapsamında Karakurt hakkındaki beyanlar ve Bylock konuşmaları sonucunda talimat ile A.E isimli şahsın Memduh Boydak adına Boydak Holding çalışanından 50 bin lira nakit para aldığı ve Karakurt'a teslim ettiği belirlendi.