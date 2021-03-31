Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.04.2021 03:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.04.2021 03:44
    ABONE OL

    Karar 'de yayımlandı: Sigarayı bırakma tedavisi görenlere ilaçları ücretsiz verilecek

    Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanacak. Konuya ilişkin karar Başkan  imzasıyla 'de yayımlandı.

    AA
    Sigarayı bırakmak isteyenler dikkat! Ücretsiz...

    Sigarayı bırakma tedavisi alanlari laçlardan ücretsiz yararlanacak...



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 4736 sayılı Kanun'un birinci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair karar yürürlüğe konuldu.

    ÜCRETSİZ FAYDALANACAKLAR
    Buna göre, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, sayıları 500 bini geçmemek şartıyla ve herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla ücretsiz faydalanacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigarayı bırakma tedavisi görenlere ilaçları ücretsiz verilecek