

Sabah'ın haberine göre, E-pazar yeri platformları da incelenecek. Bu platformların rakipleri, tüketicileri ve ticari kullanıcıları bakımından rekabet ihlallerine neden olup olmadığına bakılarak piyasanın sağlıklı işlemesi için mevzuat düzenlemeleri yapılacak.



VERİYİ KULLANAN YANAR

Dijital platformlarda kendini kayırma, manipülasyon gibi adil olmayan uygulamalarla, aşırı veri toplanması ve bunun başka amaçlarla kullanılması gibi konular da mevzuat çalışmasıyla engellenecek. Yasal düzenlemenin bir yıla kadar tamamlanarak Meclis'ten çıkarılması öngörülüyor.

Daha önce dijital platformların ellerindeki verileri başka amaçlarla kullandıklarına dair çok sayıda skandal gündeme gelmişti. Rekabet Kurumu'nun düzenlemesi bu ihlallerin de önüne geçecek.