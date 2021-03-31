TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun'a "İslam'la ilgileri yok bu aç köpeklerin" şeklinde hakaret eden Nazan Demir'in beraatine karar verdi.
Sabah'ın haberine göre, İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Nazan Demir'e isnad edilen eylemlerin kanunda suç olarak tamamlanmamış olması sebebiyle beraatine karar verdi.
ALTUN: "'ÖZ YURDUNDA GARİPSİN, ÖZ VATANINDA PARYA' SÖYLEYECEK BAŞKACA DA SÖZ BULAMIYORUM"
Fatmanur Altun; İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi ve "'İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' ifadesi hakaret değilmiş. Ayrıca bu ifadenin 'olgusal temeli' varmış. Yani 'deney/gözlemle doğrulanabilecek kadar doğru' bir ifade imiş. 'Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya' Söyleyecek başkaca da söz bulamıyorum. Çok ama çok üzgünüm" dedi.
"BU DEĞER YARGISI AÇIKLAMASININ BELLİ DÜZEYDE OLGUSAL TEMEL İÇERDİĞİ ANLAŞILMAKTA"
TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, kendisine hakaret eden Nazan Demir'e dava açtı.
Kararda şöyle denildi:
"Sanık Nazan Demir'in, Fatmanur Altun'a yönelik olarak 'İslam'la ilgileri yok bu aç köpeklerin' şeklinde paylaşımda bulunduğu, bu suretle TCK'nun 125-1 4 maddeleri uyarınca hakaret suçunu işlediği iddia edilmektedir."