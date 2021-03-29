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    • 30.03.2021 00:51
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    'de başkalarına ait fotoğrafları porno sitelerinde paylaşan kadın, hastanede gözlem altına alındı

    'de, sosyal medya paylaşım sitelerinden açtığı çok sayıda sahte hesapla itibarlı kişilere tehdit, şantaj, iftira ve cinsel içerikli paylaşımlarda bulunan istediğini alamayınca da haklarında hakaret ve cinsel içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan H.G. isimli 40 yaşındaki kadın hakkında akıl sağlığının tespiti için 3 hafta hastanede gözetim altında tutulmasına karar verildi. Tehdit edilen kişiler ise kabus dolu yaşadıklarını anlattı. İşte bir garip pornografik olay...

    AJANSLAR
    Başkalarının fotoğraflarını cinsel paylaşımlarda bulunan kadın...

    Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran D.B'nin, sosyal medyada adına çok sayıda sahte hesap açılarak kendisi ve küçük kızının fotoğrafları ile telefon numaralarının cinsel içerikli ifadelerle paylaşıldığını bildirmesi üzerine gözaltına alınan H.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlının, huzur ve sükunu bozmak, hakaret, tehdit ve şantaj suçlarını işlediğine dair somut deliller bulunması üzerine akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin 3 haftayı geçmemek üzere hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi.

    Asayiş, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince D.B'nin şikayeti üzerine başlatılan çalışma sonucu H.G, 27 Mart'ta Konak ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, Menderes ilçesinde ikamet eden şüphelinin Instagram, Twitter ve Facebook'ta çok sayıda hesabı olduğu ve asılsız paylaşımlar yaptığı, bu nedenle hakkında Antalya, İstanbul, Bolu ve Kahramanmaraş'ta soruşturma yürütüldüğü öğrenilmişti.

    Huzur ve sükunu bozmak, hakaret, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan 50 sabıka kaydı olduğu öğrenilen H.G'nin, şikayetçileri telefonla arayarak küfür, hakaret ve tehditlerde bulunup mesaj attığı, mağdur avukatlarını da arayarak ya da mesaj göndererek davadan çekilmeleri için tehdit ettiği belirtilmişti.

    "AHLAKSIZ SİTELERDE TELEFON NUMARAMI PAYLAŞIYOR"

    Mağdurlar ise H.G.'nin hak ettiği cezayı almasını istedi. Mağdurlardan hemşire Demet B., H.G.'nin kendisinin ve 10 yaşındaki kızı N.Y.'nin fotoğraflarını cinsel içerikli sitelerde yayınlayarak, isim, adres, iletişim bilgilerini söz konusu sitelerde paylaştığını söyledi.

        Demet B., "Bazı kişilerden para talep ediyormuş. Kimsenin peşini bırakmıyor. Beni gece yarılarına kadar internet sitelerinde numaramı bulan erkekler arıyor. Çünkü ahlaksız sitelerden telefonum paylaşılıyor. Erkekler tarafından taciz ediliyorum. Benim çocuklarımın fotoğraflarını dahi porno sitelerine atacak kadar ahlaksız bir kadın. Çocuklarımın öğretmenleri arayıp, 'Demet Hanım, bu nedir' diye soruyorlar. Farklı numaralardan 'Davanı geri al yoksa çocuklarını öldüreceğim' diye, tehdit içerikli mesajlar alıyorum" dedi.

        "ADIMA AÇILAN SAHTE HESAPLARI KAPATMAK İÇİN SABAHLIYORUM"

        H.G.'yi tanımadığını belirten Demet B., "Eşim doktor olduğu için muayene olması konusunda kendisine yardımcı olmuştu. Bu kişi yaklaşık 6 aydır benim adıma sahte hesaplar açıyor ve ortalama 15 farklı cep telefonu numarasından beni ve ailemi tehdit ediyor. Ben ve 10 yaşındaki kızım N.Y. olmak üzere ailemdeki bütün kadınların fotoğraflarını, adres ve konum bilgilerini, cep telefonlarını ahlaksız sitelerde, ahlaksız tekliflerle paylaşıyor. Bu konuyla ilgili 20 farklı suç duyurumuz var. Sabahlara kadar adıma açılan farklı hesapları kapatmakla uğraşıyorum. Ablama, yeğenime, enişteme ve onların fotoğraflarına nasıl ulaştığını bilmiyorum. Ben bu kadının yalnız olmadığını düşünüyorum. Bu kişi mutlaka bir örgütün mensubudur. İnsanların özel hayatlarını kamera ve ses kayıtlarına alıp, tehdit ve şantajlarla para alıyor. İl il, ilçe, ilçe geziyor. Normalde ikametgahı İzmir'in Menderes ilçesi olarak görülüyor. Ben bir devlet memuru olarak ikinci telefonu bile satın alamazken, bu kadının evinde dinleme cihazları, en az 10 tane telefon bulunuyor" diye konuştu.

        "SAĞLIK ÇALIŞANI OLARAK TEHLİKELİ BİR VİRÜSLE MÜCADELE EDİYORUM"

        Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının psikolojik şiddete maruz kalmasının son derece üzücü olduğunu ifade eden Demet B., "Bir sağlıkçı olarak, koronavirüs salgınıyla canla başla mücadele ederken, bir yandan da koronavirüsten daha tehlikeli bir virüsle mücadele ediyorum. Sabahlara kadar uyumuyorum. İşime konsantre olamıyorum. Kimsenin kimsenin hayatını bu şekilde mahvetmeye hakkı yok. İnsanlar namusu için yaşarlar." diye konuştu.

        "70 FARKLI DOSYASI VAR"

            Demet B.'nin avukatı Ahmet Akyüz ise, "Öncelikle müvekkilim Demet B. ve eski eşi Doğan Y. hakkında koruma kararı talep ettik. Koruma kararları çıkarttık ve suç duyurularında bulunduk ancak bu girişimler şüpheliyi durdurmaya yetmedi. Şu an aktif olan 20 farklı suç duyurumuz var. Şüpheli şahıs, müvekkilimi psikolojik şiddete maruz bırakıyor. Sosyal medya hesapları açarak paylaşımlarda bulunuyor. Ev adresini ve şahsi telefon numarasını paylaşıyor. İki gün önce bir koruma kararı daha çıkardık ancak bu iki günlük süreçte bile müvekkilimi rahatsız etmeye devam etti. H.G.'nin benzer suçlardan yaklaşık 70 tane dosyası olduğunu biliyoruz. Birçoğundan para talep etmiş. Her gün listesine yeni bir mağdur ekliyor" dedi.

            H.G. tarafından mağdur edilen bir diğer sağlık çalışanı Esra B. (28) de "Özel bir sağlık şirketim var. H.G. isimli kadın orada 1 günlük sigortalı çalışanımdı. Benim konuştuğum özel her şeyi, ses kaydına almış. Evime geldiğinde birçok kayıt almış. Demet B.'nin eski eşi D.Y. ile iş birliği yaptığımı düşünüyor. Kendisini bu sürece kadar tanımıyordum. Eskort sayfalarımda telefon numaram ve ev adresim paylaşılıyor. 3 gündür uyuyamıyorum. Bizlere sürekli iftira atıyor. Özel bir şirketin sahibiyim ve işimi yapamaz oldum. Şirket hesabımı kısıtlamaya almak zorunda kaldım. 10 ayrı numaradan tehdit ediyor. Benden hiçbir talebi yok. Gerçekten büyük bir bela. Sabah bir uyanıyorum adıma açılmış birçok hesap var. Bu kadınla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Bu yaşıma kadar bu kadar huzursuz olmadım. H.G'nin bulunmasını ve bir an önce yakalanmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

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            Haberler Güncel İzmir'de başkalarına ait fotoğrafları porno sitelerinde paylaşan kadın, hastanede gözlem altına alındı