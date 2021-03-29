Huzur ve sükunu bozmak, hakaret, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan 50 sabıka kaydı olduğu öğrenilen H.G'nin, şikayetçileri telefonla arayarak küfür, hakaret ve tehditlerde bulunup mesaj attığı, mağdur avukatlarını da arayarak ya da mesaj göndererek davadan çekilmeleri için tehdit ettiği belirtilmişti.

"AHLAKSIZ SİTELERDE TELEFON NUMARAMI PAYLAŞIYOR"

Mağdurlar ise H.G.'nin hak ettiği cezayı almasını istedi. Mağdurlardan hemşire Demet B., H.G.'nin kendisinin ve 10 yaşındaki kızı N.Y.'nin fotoğraflarını cinsel içerikli sitelerde yayınlayarak, isim, adres, iletişim bilgilerini söz konusu sitelerde paylaştığını söyledi.